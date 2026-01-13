India pide a Pakistán que controle las "intrusiones de drones", según el jefe del ejército indio

Por Shivam Patel

NUEVA DELHI, 13 ene (Reuters) -

El jefe del ejército indio dijo el martes que ⁠el jefe de operaciones ⁠militares de Pakistán había recibido instrucciones de controlar lo que, según él, eran intrusiones de aviones no tripulados Pakistán a ⁠India, meses ‌después ​de que los rivales con armamento nuclear se enzarzaran en sus ​peores combates en décadas.

Una fuente militar india dijo que el domingo ‌por la noche se habían producido cinco ‌intrusiones de drones en ​la frontera de la región de Jammu, en Cachemira india.

En otro incidente ocurrido el viernes, se sospecha que un avión no tripulado procedente de Pakistán dejó caer dos pistolas, tres cargadores de munición, 16 balas y una granada que fueron recuperados tras un registro, dijo la fuente.

El general Upendra Dwivedi, del ejército indio, ⁠dijo que desde el sábado se habían avistado al menos ocho aviones no tripulados. "Estos drones, ​creo, eran drones defensivos, que querían subir a ver si se estaba llevando a cabo alguna acción", dijo Dwivedi a los periodistas en una rueda de prensa anual previa al Día del Ejército, el 15 de enero.

"Es posible que también quisieran ver si había alguna laguna, alguna ⁠laxitud en el ejército indio, alguna brecha por la que pudieran enviar ​terroristas", dijo, y añadió que los directores de operaciones militares de ambas partes hablaron por teléfono el martes.

"Este asunto se ha discutido ... hoy y se les ‍ha dicho que esto es inaceptable para nosotros, y que por favor pongan fin a ello. Así se les ha comunicado", dijo Dwivedi.

Los medios de comunicación indios citaron a oficiales del ejército que afirmaban que las incursiones habían sido realizadas por ​drones militares.

No hubo reacción inmediata de Pakistán a sus comentarios. (Información de Shivam Patel, información adicional de Fayaz Bukhari y Sakshi Dayal; redacción de YP Rajesh; edición de ‍Tom Hogue y Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)