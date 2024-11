India podría levantar la prohibición de "Los versos satánicos" de Rushdie debido a documento perdido

Nueva delhi (ap) — la prohibición de varias décadas del libro “los versos satánicos” de salman rushdie en su india natal ahora está en duda, no debido a un cambio de opinión más de dos años después de que el autor se viera cerca de la muerte al ser apuñalado, sino por lo que parece ser la pérdida de un documento.

Recientemente, un tribunal de Nueva Delhi cerró los procedimientos sobre una petición presentada hace cinco años que impugnaba la decisión del gobierno de aquel entonces de prohibir la importación de la novela, la cual hizo enfurecer a musulmanes en todo el mundo por su supuesta blasfemia, apenas días después de su publicación en 1988. En un fallo emitido hace poco, según la agencia de noticias Press Trust of India, un panel encabezado por la jueza Rekha Palli dijo que las autoridades no habían logrado presentar la notificación de la prohibición.

“No tenemos otra opción excepto presumir que tal notificación no existe”, concluyeron los jueces.

El solicitante, Sandipan Khan, había argumentado que no podía comprar el libro debido a una notificación emitida por la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas el 5 de octubre de 1988, que prohibía su importación a India, añadiendo que no pudo localizar la notificación en ningún sitio web oficial ni a través de funcionarios. El abogado de Khan, Uddyam Mukherjee, dijo que el fallo del tribunal significaba que, por ahora, nada prohíbe que alguien importe la novela a India.

“Pero si esto significa que se venderá en librerías, no lo sé, eso depende de los editores o vendedores”, le dijo a The Associated Press.

Cuando se les contactó por teléfono, varias librerías en la capital del país no estaban al tanto de la noticia. Un empleado de Jain Book Agency en Nueva Delhi dijo que no sabían si esta noticia significaba que la novela estaría disponible nuevamente en tiendas de India, y agregó que, si ese fuera el caso, aún podría llevarse tiempo y que necesitarían recibir noticias del editor.

“Lo que hace el fallo es abrir un camino potencial para que el libro esté disponible aquí”, dijo Mukherjee, pero agregó que cualquier individuo o grupo agraviado, o el gobierno, también pueden apelar contra él.

El agente literario de Rushdie, Andrew Wylie, declinó hacer comentarios a la AP. Rushdie, ahora ciudadano del Reino Unido y Estados Unidos, aún no ha comentado públicamente. Tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta en la red social X, en la que publicó por última vez en septiembre.

El editor de Rushdie en India, Penguin Random House India, emitió un comunicado el viernes en el que dijo que el fallo era un “suceso nuevo significativo”, y añadió que estaba “sopesando los próximos pasos”.

El fallo de esta semana añade un nuevo giro a la compleja relación de Rushdie con India, donde nació en 1947, poco antes de que el país se independizara. Partió cuando era niño, y vivía en el Reino Unido en 1981 cuando publicó su primera novela, “Hijos de la medianoche”, que irritó a la primera ministra del país en ese momento, Indira Gandhi, satirizada en el libro. Después de que ella interpuso una demanda por una referencia a que había causado la muerte de su esposo, Rushdie accedió a eliminarla y se llegó a un acuerdo en el caso.

Cuando India prohibió “Los versos satánicos”, Rushdie condenó la acción e incluso dudó de que sus censores hubieran leído la novela. En una carta abierta al entonces primer ministro Rajiv Gandhi, publicada en The New York Times en 1988, alegó que el libro estaba “siendo utilizado como un balón de fútbol político”, y calificó la prohibición de ser “no sólo antidemocrática, sino oportunista”. A lo largo de los años, Rushdie ha realizado viajes privados a India y asistió al Festival Literario de Jaipur en 2007. Pero cinco años después, canceló planes para acudir al encuentro de Jaipur debido a preocupaciones por su seguridad. El festival no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el fallo.

Además de la prohibición en su país natal, “Los versos satánicos” dieron lugar a una fetua que pedía la muerte de Rushdie por parte del ayatolá Ruhollah Jomeini de Irán, lo que obligó al autor a ocultarse en 1989. Gradualmente reanudó una vida normal, especialmente después de que funcionarios iraníes anunciaron en 1998 que el gobierno no tenía planes de hacerla cumplir. Pero su relativa calma terminó abruptamente en 2022, cuando fue apuñalado repetidamente en el escenario por un joven agresor durante un festival literario en el oeste de Nueva York. Rushdie sobrevivió al ataque, que lo dejó ciego de un ojo, y escribió sobre ello en las memorias “Knife”, finalista este año para el National Book Award.

El viernes, el abogado de Khan dijo que su cliente era un ávido lector de libros decidido a encontrar respuestas después de descubrir que la novela estaba prohibida. Presentó numerosas solicitudes de información a varias autoridades, y trató durante más de un año de obtener la notificación. Mukherjee dijo que las autoridades le dijeron a Khan que no era posible hallarla.

“Cuando nos dimos cuenta de que no había esperanza, procedimos a ir al tribunal e impugnar la notificación”, añadió Mukherjee.

El tribunal también indicó que Khan tiene el derecho por ley de adquirir este libro. Entonces, ¿cómo planea conseguirlo ahora?

“Aún no tiene una respuesta clara a esto. Si llega a estar disponible en India, comprará una copia”, señaló Mukherjee. “Pero posiblemente también podría adqurirla a vendedores internacionales de libros en línea, dado que ya no es ilegal importar el libro al país”.

Italie reportó desde Nueva York. El periodista de The Associated Press Chonchui Ngashangva en Nueva Delhi contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

