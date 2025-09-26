India propone flexibilizar las normas de inversión en un posible triunfo para Amazon

Por Aditya Kalra

NUEVA DELHI, 26 sep (Reuters) -

El Gobierno indio ha elaborado una propuesta para suavizar las normas sobre inversión extranjera y permitir que empresas de comercio electrónico como Amazon

compren productos directamente a vendedores indios y los vendan después a clientes extranjeros, según se muestra en un documento.

India prohíbe a las empresas extranjeras de comercio electrónico vender productos directamente a los consumidores nacionales o extranjeros, permitiéndoles únicamente operar un mercado para conectar a compradores y vendedores a cambio de una comisión.

Esta política ha sido motivo de disputa entre Nueva Delhi y Washington durante años y Amazon ha presionado al Gobierno indio para que suavice las normas para las exportaciones, según ha informado Reuters. Los cambios propuestos coinciden con los esfuerzos de India y EE.UU. por superar sus diferencias sobre un acuerdo comercial muy retrasado.

PEQUEÑOS MINORISTAS INDIOS NO ESTÁN DE ACUERDO

Las propuestas también rechazan la petición de los grupos que respaldan a millones de pequeños minoristas indios de que el Gobierno desestime la solicitud de Amazon alegando que la fortaleza financiera de la empresa estadounidense es una amenaza para sus negocios.

Menos del 10% de las pequeñas empresas indias que venden en línea en el país participan en las exportaciones mundiales de comercio electrónico, "limitadas por la compleja documentación y los requisitos de cumplimiento", según una propuesta de 10 páginas de la Dirección General de Comercio Exterior, que no es pública pero que Reuters pudo ver el jueves.

"La propuesta contempla un modelo de facilitación de exportaciones de terceros, en el que una entidad de exportación dedicada vinculada a las plataformas de comercio electrónico gestionaría el cumplimiento".

La dirección y Amazon no respondieron a las preguntas de Reuters. La propuesta requerirá la aprobación del gabinete indio.

Amazon dijo que la medida ayudará a los exportadores indios, pero la Confederación de Comerciantes de India, que representa a millones de minoristas de ladrillo y mortero, se opuso a la propuesta el viernes. Afirmó que las empresas extranjeras podrían abusar de la medida, que les daría más control sobre las cadenas de suministro.

"Creará una pendiente resbaladiza que hará casi imposible controlar si las mercancías se destinan realmente a la exportación o se desvían al mercado nacional", dijo B. C.

Bhartia, presidente nacional de la confederación.

Según el proyecto de la Dirección General, la flexibilización de las normas solo se aplicaría a las exportaciones, y cualquier infracción de la política acarrearía sanciones severas, además de consecuencias penales. Ha propuesto aplicar el modelo de forma experimental y ampliarlo tras una revisión. Amazon dijo en diciembre que ayudó a generar US$13.000 millones en exportaciones acumuladas para vendedores de India desde 2015, y planea aumentar esa cifra a US$80.000 millones para 2030.

El año pasado, la investigación del organismo antimonopolio indio concluyó que Amazon infringía las leyes de competencia al aplicar grandes descuentos y trabajar con sus vendedores preferentes, acusaciones que Amazon niega. (Información de Aditya Kalra; edición de Kirsten Donovan y Barbara Lewis; edición en español de Paula Villalba)