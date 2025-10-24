India prueba la siembra de nubes contra el mortal esmog de su capital

India probó por primera vez la siembra de nubes sobre su capital, reconocida por sus altos niveles de esmog, en un procedimiento en el que roció un producto químico desde un avión para fomentar la lluvia y eliminar las partículas mortales del aire.

La siembra de nubes es la práctica de utilizar aeronaves para lanzar sal o compuestos químicos en el cielo con el fin de inducir las precipitaciones.

Las autoridades de Nueva Delhi, en colaboración con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur, pusieron en marcha una prueba el jueves por la tarde utilizando un avión ligero sobre la zona norte de Burari.

"Se realizó un vuelo de prueba (...) en el que se lanzaron bengalas para la siembra de nubes", declaró el ministro de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, en un comunicado el jueves por la noche.

El procedimiento se llevó a cabo "para comprobar las capacidades" y "la coordinación entre todos los organismos involucrados", añadió.

La ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, afirmó que "si las condiciones siguen siendo favorables", la capital "experimentará su primera lluvia artificial el 29 de octubre".

No se informó qué sustancia química se utilizó en la prueba.

Nueva Delhi y su extensa región metropolitana de 30 millones de habitantes figuran habitualmente entre las capitales más contaminadas del mundo, con un esmog acre que cubre el horizonte cada invierno.

El aire más frío atrapa los contaminantes cerca del suelo, creando una mezcla mortal de emisiones procedentes de la quema de cultivos, las fábricas y el tráfico intenso.

Los niveles de PM2,5 —micropartículas cancerígenas lo suficientemente pequeñas como para entrar en el torrente sanguíneo— llegan a veces a superar hasta 60 veces los límites diarios de salud establecidos por la ONU.

