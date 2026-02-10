India refuerza la regulación de la IA en las redes sociales

India reforzó este martes la regulación de la inteligencia artificial, al exigir a las redes sociales que señalen claramente los contenidos creados por IA y que los eliminen en un plazo de tres horas cuando se les pida porque quebrantan la ley.

Las reglas enmendadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información entran en vigor el 20 de febrero y tienen en el punto de mira los contenidos "que parecen verídicos (...) o son susceptibles de ser percibidos" como tales.

Instan a las redes sociales a dotarse de mecanismos automáticos para impedir la difusión de contenidos ilegales, especialmente si están relacionados con delitos sexuales.

Hasta el 20 de febrero el plazo para eliminar el contenido que viole la legislación es de 36 horas.

La desinformación a través de contenidos creados por IA se está extendiendo en India, el país más poblado del mundo y con más de mil millones de internautas.

Estas nuevas reglas fueron anunciadas días antes de una cumbre sobre inteligencia artificial en Nueva Delhi a la que asistirán varios dirigentes.

Gigantes como Microsoft o Google han anunciado inversiones importantes en los últimos meses en India, la quinta economía mundial.