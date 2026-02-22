India retrasa negociaciones comerciales con EEUU tras fallo sobre aranceles de Trump: fuente

Por Manoj Kumar

NUEVA DELHI, 22 feb (Reuters) - India retrasó sus planes de enviar una delegación comercial a Washington esta semana, principalmente debido a la incertidumbre tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, informó el domingo una fuente del Ministerio de Comercio

Esta es una de las primeras reacciones concretas de los países asiáticos a la decisión, y se produce tras la medida tomada por Trump el sábado de imponer un arancel temporal del 15%, el máximo permitido por la ley, a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, tras el rechazo del tribunal

"La decisión de aplazar la visita se tomó tras las conversaciones entre funcionarios de ambos países", dijo la fuente, que pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza del asunto. "No se ha decidido una nueva fecha para la visita"

El retraso se debe principalmente a la incertidumbre sobre los aranceles tras la sentencia del viernes, añadió la fuente

La delegación tenía previsto partir el domingo para mantener conversaciones con el fin de ultimar un acuerdo comercial provisional, después de que ambos países acordaron un marco para que Washington redujera los aranceles punitivos del 25% sobre algunas exportaciones indias relacionadas con las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi

Los aranceles estadounidenses sobre los productos indios se reducirían al 18%, mientras que la India acordó comprar productos estadounidenses por valor de 500.000 millones de dólares en cinco años, desde suministros energéticos hasta aviones y piezas, metales preciosos y productos tecnológicos

El partido opositor Congreso Nacional Indio había pedido que se suspendiera el pacto provisional, instando a una renegociación y cuestionando la decisión del primer ministro Narendra Modi de emitir una declaración conjunta antes de la sentencia del tribunal

El sábado, el Ministerio de Comercio de la India dijo que estaba estudiando las implicaciones de la sentencia y los posteriores anuncios de Estados Unidos

La semana pasada, el ministro de Comercio, Piyush Goyal, dijo que el pacto provisional podría entrar en vigor en abril, una vez resueltas las cuestiones pendientes durante la visita de la delegación a Washington. (Reporte de Manoj Kumar; edición de Clarence Fernandez; Editado en Español por Ricardo Figueroa)