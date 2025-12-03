India revoca la orden de preinstalar la app de ciberseguridad del gobierno en smartphones

NUEVA DELHI (AP) — El Ministerio indio de Telecomunicaciones revocó el miércoles su orden de que los fabricantes de smartphones preinstalen una aplicación de ciberseguridad gestionada por el gobierno en nuevos dispositivos.

El ministerio había indicado el lunes a los fabricantes de celulares que instalasen la aplicación gubernamental "Sanchar Saathi" en un plazo de 90 días y que impidieran a los usuarios desactivarla. También requería que los fabricantes instalaran la aplicación en modelos más antiguos a través de una actualización de software.

La orden del lunes generó críticas generalizadas y preocupaciones sobre la violación de la privacidad de datos y el consentimiento del usuario en uno de los mercados de celulares más grandes del mundo. La medida también chocaba con las políticas de empresas como Apple, con sede en Estados Unidos, que prohíbe la preinstalación de aplicaciones de terceros en sus dispositivos, incluidas aquellas desarrolladas por gobiernos.

El ministerio dijo en un comunicado el miércoles que 600.000 nuevos usuarios se habían registrado para descargar la aplicación en el último día. Aunque señaló su mayor aceptación, afirmó que el gobierno "ha decidido no hacer obligatoria la preinstalación para los fabricantes de celulares".

"La aplicación es segura y está destinada únicamente a ayudar a los ciudadanos contra actores malintencionados en el ciberespacio. No tiene otra función que proteger a los usuarios, y pueden eliminar la aplicación cuando lo deseen", decía el comunicado.

El ministro indio de Telecomunicaciones, Jyotiraditya M. Scindia, había descrito el lunes la aplicación como voluntaria después de que defensores de la privacidad dijeran que imponerla podría erosionar la privacidad y el consentimiento del usuario.

La aplicación "Sanchar Saathi", que se lanzó en enero, fue diseñada para permitir a los usuarios bloquear y rastrear teléfonos perdidos o robados, así como identificar y cerrar conexiones móviles fraudulentas. Desde su lanzamiento ha registrado al menos 14 millones de descargas, según datos del gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.