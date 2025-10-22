India se acerca a un acuerdo para bajar los aranceles de EE.UU. a las importaciones, según Mint

22 oct (Reuters) -

India y Estados Unidos están cerca de alcanzar un acuerdo comercial, estancado desde hace tiempo, que reduciría los aranceles estadounidenses sobre las importaciones indias del 50% al 15%-16%, según informó el miércoles el diario indio Mint, que basa su información en tres personas conocedoras del asunto.

El acuerdo, que gira en torno a la energía y la agricultura, podría reducir gradualmente las importaciones indias de crudo ruso, según Mint.

El Ministerio de Comercio e Industria de India y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que habló con el primer ministro indio, Narendra Modi, el martes, centrándose principalmente en el comercio.

Trump dijo que la energía también formó parte de su conversación y Modi le aseguró que India limitaría sus compras de petróleo a Rusia.

Modi también dijo que los dos líderes habían hablado, pero no dio detalles sobre lo que se discutió.

"Gracias, presidente Trump, por su llamada telefónica y sus cálidos saludos por Diwali", dijo Modi en la red social X, en referencia a la festividad hindú, que se celebró el lunes.

"En este festival de las luces, que nuestras dos grandes democracias continúen iluminando el mundo con esperanza y permanezcan unidas contra el terrorismo en todas sus formas", dijo.

Como parte de las negociaciones con Washington, India podría permitir un aumento de las importaciones de maíz y harina de soja estadounidenses no modificados genéticamente, informó Mint citando a las fuentes. El acuerdo también podría incluir un mecanismo para revisar periódicamente los aranceles y el acceso al mercado, según .

Es probable que el acuerdo comercial bilateral se anuncie en la cumbre de la ASEAN de este mes, según Mint. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru y Sakshi Dayal en Nueva Delhi; edición de Himani Sarkar, Christopher Cushing y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)