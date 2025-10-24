India se muestra cauta sobre acuerdos comerciales, pero dice que pacto con EEUU está "muy cerca"

Por Manoj Kumar

NUEVA DELHI, 24 oct (Reuters) - El ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, dijo el viernes que su país no aceptará límites en sus opciones comerciales ni se precipitará a la hora de firmar acuerdos, a pesar incluso de que un alto cargo del Gobierno afirmó que está "muy cerca" de sellar un acuerdo comercial bilateral con Washington.

"India no firmará ningún acuerdo comercial con prisas", comentó Goyal durante un discurso en el marco del Diálogo Global de Berlín, en referencia a las preocupaciones de la Unión Europea y Estados Unidos por las continuas compras de petróleo ruso por parte de India.

Junto a las negociaciones en curso de un pacto de libre comercio con la UE, India mantiene conversaciones comerciales con Estados Unidos, que impuso aranceles del 50% a sus exportaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana que habló con el primer ministro indio, Narendra Modi, sobre todo de comercio, y que Modi le aseguró que India limitará sus compras de petróleo a Rusia.

Goyal dijo que Nueva Delhi adoptará un enfoque mesurado.

Un funcionario al tanto de las conversaciones comerciales con Washington dijo a la prensa en Nueva Delhi que los dos países están perfilando el lenguaje de su acuerdo.

"Estamos muy cerca en lo que respecta al acuerdo", dijo el funcionario, añadiendo que ambos países están "convergiendo en la mayoría de los temas".

Después de que Estados Unidos sancionó el miércoles a los principales productores de petróleo de Rusia, las refinerías indias -principales compradoras de crudo ruso barato- dijeron que están dispuestas a recortar de forma drástica las importaciones, lo que podría despejar un obstáculo clave para un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India.

