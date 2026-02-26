India se prepara para un marzo inusualmente caluroso, cosechas de trigo y colza están en peligro: fuentes

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI, 26 feb (Reuters) - La India registraría uno de los meses de marzo más cálidos de su historia, con temperaturas superiores al promedio previstas en los principales estados productores de trigo y colza, lo que podría reducir las cosechas, informaron el jueves dos fuentes de la oficina meteorológica.

India, el segundo mayor productor mundial de trigo y el mayor importador de aceites comestibles, cuenta con una cosecha récord en 2026 para exportar el excedente de trigo y reducir las costosas importaciones de aceites de palma, soja y girasol.

Sin embargo, las temperaturas más altas durante las cruciales etapas de llenado y maduración del grano podrían reducir los rendimientos, recortando la producción total que se esperaba que alcanzara un máximo histórico.

Se prevé que las temperaturas más altas en marzo aumenten la demanda de electricidad.

"Es probable que las temperaturas máximas y mínimas en los estados del norte y noroeste sean significativamente superiores al promedio en marzo", dijo un alto funcionario del Departamento Meteorológico de la India (IMD), que no quiso ser identificado antes del anuncio oficial de la oficina meteorológica.

Se espera que el IMD publique su previsión de temperaturas para marzo a finales de esta semana. No respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las perspectivas de temperatura para marzo.

Se espera que las temperaturas máximas en marzo se mantengan hasta 7 grados centígrados por encima de lo normal en Punyab, Haryana, Rajastán, Uttar Pradesh y partes de Madhya Pradesh, según el funcionario.

Estos estados representan más del 80% de la producción total de trigo y colza de la India.

Los cultivos de invierno, como el trigo, la colza y los garbanzos, se plantan entre octubre y diciembre y requieren condiciones climáticas frías durante todo su ciclo de crecimiento para obtener un rendimiento óptimo.

La India se vio obligada a prohibir las exportaciones de trigo en 2022 después de que un febrero y un marzo cálidos marchitaron la cosecha de trigo.

"Las temperaturas persistentemente superiores a lo normal durante la primera quincena de marzo podrían agravar el estrés térmico", dijo Ashwini Bansod, vicepresidente de investigación de materias primas de Phillip Capital India, una correduría con sede en Bombay.

Los agricultores indios han plantado trigo y colza en una superficie récord este año.

Se espera que las temperaturas diurnas comiencen a subir en los próximos días y que, a finales de marzo, las temperaturas máximas puedan superar los 40 grados centígrados en muchos estados, según el segundo funcionario del IMD. (Reporte de Rajendra Jadhav; edición de Alexandra Hudson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)