India seguirá comprando petróleo ruso pese a aranceles de EEUU, dice ministro de Finanzas

Por Hritam Mukherjee y Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 5 sep (Reuters) - India seguirá comprando petróleo ruso a medida que resulte económico, dijo su ministro de Finanzas el viernes, a pesar de la decisión de la administración Trump de imponer fuertes aranceles a la importación de productos indios debido, en parte, a sus compras de energía a Moscú.

Mientras Europa y Estados Unidos han rechazado el petróleo ruso por la invasión de Ucrania por Moscú en 2022, India aprovecha los descuentos en la producción para convertirse en el mayor comprador de crudo ruso transportado por mar.

Nueva Delhi ha dicho que sus compras de petróleo ruso mantienen el equilibrio de los mercados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca mediar para poner fin al conflicto de Ucrania, ha dicho que las importaciones de petróleo de la India están ayudando a financiar el esfuerzo bélico de Moscú y el mes pasado impuso un arancel del 50% a las importaciones procedentes de la India.

La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, dijo al canal de noticias local CNN-News18 que India, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo del mundo, no tenía planes de renunciar a los suministros rusos.

"Tendremos que decidir qué fuente de suministro nos conviene más. Así que, sin duda, lo compraremos", dijo, añadiendo que India gasta la mayor parte de sus divisas en compras de crudo y combustibles refinados.

En el ejercicio fiscal que finalizó en marzo de 2025, las compras de petróleo y combustibles refinados al extranjero representaron aproximadamente una cuarta parte de las importaciones totales del país.

"Ya se trate de petróleo ruso o de cualquier otra cosa, nuestra decisión es comprar en el lugar que se adapte a nuestras necesidades, ya sea en términos de tarifas, logística o cualquier otra cosa", añadió Sitharaman.

El primer ministro indio, Narendra Modi, se unió esta semana al presidente ruso, Vladimir Putin, en una cumbre en Tianjin que el presidente chino, Xi Jinping, organizó como muestra de solidaridad contra Occidente.

Algunos expertos consideran que la participación de Modi en las reuniones, denominadas "el Eje de la convulsión" por algunos observadores, junto a los líderes de países como Corea del Norte y Myanmar, es consecuencia de la ruptura de Nueva Delhi con Washington.

Las conversaciones entre ambas naciones para negociar un acuerdo que redujera la carga arancelaria estadounidense sobre los productos indios se han venido abajo.

El mes pasado se canceló una visita prevista de funcionarios comerciales estadounidenses a Nueva Delhi, y desde entonces no ha habido reuniones físicas entre ambas partes.

En una publicación en la plataforma Truth Social el viernes, Trump comentó la asistencia de Putin y Modi a China. "Parece que hemos perdido a India y Rusia en favor de la China más profunda y oscura. Que tengan un largo y próspero futuro juntos", escribió. (Reporte de Nikunj Ohri; Redacción de Hritam Mukherjee; Edición de Joe Bavier. Editado en español por Natalia Ramos)