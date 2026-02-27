India supera las previsiones y crece un 7,8% en el último trimestre de 2025

La economía india superó las previsiones y creció un 7,8% interanual en el último trimestre de 2025, impulsada por el consumo de los hogares.

Aunque el crecimiento entre octubre y diciembre fue inferior al 8,4% del trimestre anterior, superó ligeramente las expectativas del mercado del 7,6%, indicó el Ministerio de Estadística.

El dato reafirma a India como la economía de mayor crecimiento del mundo y supone un espaldarazo a la política del gobierno de luchar contra los aranceles de Estados Unidos, la caída de la rupia y el consumo débil.

El recorte de los impuestos impulsado por el gobierno del primer ministro Narendra Modi ha contribuido a aumentar el consumo de los hogares en los últimos trimestres.

India también logró negociar un acuerdo comercial con Washington a principios de febrero, impulsando la confianza en torno a la rupia, aunque unas semanas después el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló los aranceles del presidente Donald Trump.

Las cifras del PIB son los primeros datos publicados bajo un sistema revisado que, según el gobierno, refleja mejor "las realidades de una economía que cambia rápidamente".

El gobierno prevé ahora que la economía india crezca un 7,6% este año fiscal, frente al 7,4% de la previsión anterior.

Las últimas cifras acercan a Modi a su objetivo de transformar India en un país desarrollado para 2047, un objetivo que según los analistas requiere un crecimiento de aproximadamente el 8% anual hasta entonces.