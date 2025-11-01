India. Una estampida humana deja al menos 10 muertos en un templo hindú en el sureste de India
MADRID, 1 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas a última hora de este pasado viernes en el sureste de India como consecuencia de una estampida humana durante una ceremonia de adoración en un templo hindú en el estado de Andhra Pradesh. La mayoría de los fallecidos, según las autoridades locales, son mujeres y niños que habían acudido al templo en la localidad de Kasibugga para conmemorar una festividad hindú. Varios equipos de ambulancias se han trasladado al lugar para atender a los heridos in situ, mientras las autoridades intentan esclarecer el origen de la estampida. La situación, ahora mismo, está bajo control, han confirmado fuentes policiales a la cadena NDTV. El ministro de Agricultura del estado, Kinjarapu Atchannaidu, se ha presentado en el lugar de la tragedia para evaluar de primera mano su impacto, según ha confirmado por otro lado el diario The Hindustan Times.
