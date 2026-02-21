India y Brasil firman acuerdo minero, Modi apunta a US$20.000 millones en comercio en cinco años

Por Manoj Kumar y Mayank Bhardwaj

NUEVA DELHI, 21 feb (Reuters) - India profundizó sus lazos comerciales con Brasil el sábado, firmando un pacto para ampliar la cooperación en minería y minerales, en un intento por satisfacer la creciente demanda interna de acero y apoyar la expansión de la capacidad en medio de una carrera mundial por las materias primas

El acuerdo se firmó en presencia del primer ministro de la India, Narendra Modi, y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que llegó a Nueva Delhi previamente esta semana para una visita de tres días

Brasil es uno de los principales productores mundiales de mineral de hierro y posee grandes reservas de minerales fundamentales para la fabricación de acero. Se espera que una cooperación más estrecha mejore el acceso de la India a las materias primas y tecnologías necesarias para sostener el crecimiento a largo plazo de su sector siderúrgico, según un comunicado del Gobierno indio

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

La cooperación se centrará en atraer inversiones en exploración, minería e infraestructura del sector siderúrgico, según el comunicado

La India tiene una capacidad siderúrgica de 218 millones de toneladas métricas, y las empresas están ampliando su producción para satisfacer la creciente demanda interna impulsada por el desarrollo de las infraestructuras y la industrialización

En una reunión con una delegación brasileña encabezada por Lula, Modi afirmó que sus conversaciones se habían centrado en formas de profundizar la asociación comercial entre la India y Brasil

"Nos comprometemos a llevar el comercio bilateral mucho más allá de los US$20.000 millones en los próximos cinco años", afirmó Modi

El comercio bilateral entre los dos países asciende actualmente a unos US$15.000 millones

"Nuestras naciones también colaborarán estrechamente en ámbitos como la tecnología, la innovación, las infraestructuras públicas digitales, la inteligencia artificial, los semiconductores y otros", afirmó Modi

EL MAYOR SOCIO COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA

India y Brasil son socios estratégicos desde 2006, con una cooperación que abarca el comercio, la defensa, la energía, la agricultura, la salud, los minerales críticos, la tecnología y la infraestructura digital

Brasil es el mayor socio comercial de la India en la región de América Latina y el Caribe, y ambos países colaboran estrechamente en cuestiones globales como la reforma de la ONU, el cambio climático y la lucha contra el terrorismo

El jueves, Lula abogó por que Brasil y la India realizaran sus transacciones comerciales en sus propias monedas en lugar de liquidarlas en dólares estadounidenses, pero descartó las especulaciones de que el grupo de países BRICS, del que ambos son miembros, crearía una moneda común

(Reporte de Manoj Kumar y Mayank Bhardwaj; edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)