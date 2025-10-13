India y EE.UU. mantendrán conversaciones comerciales esta semana en Washington, según fuente

NUEVA DELHI, 13 oct (Reuters) -

India y Estados Unidos mantendrán conversaciones comerciales esta semana, en las que Nueva Delhi se comprometerá a importar energía y gas estadounidenses con el objetivo de abordar las preocupaciones de Washington sobre sus compras de petróleo ruso, según un alto cargo.

Las conversaciones se suspendieron brevemente en agosto después de que el Gobierno de Trump anunciara subidas arancelarias de hasta el 50% sobre los productos indios, acusando a India de financiar la guerra de Rusia en Ucrania al seguir comprando petróleo de Moscú a pesar de las sanciones occidentales.

Sin embargo, las conversaciones se reanudaron en septiembre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptara un tono conciliador en declaraciones públicas y hablara por teléfono con el primer ministro Narendra Modi, lo que aumentó las esperanzas de un avance.

El alto cargo, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que India estaba buscando aumentar las compras de energía y gas de Estados Unidos.

Representantes indios mantuvieron conversaciones "constructivas" con sus homólogos estadounidenses durante una visita a Washington el mes pasado, según el Gobierno, y ambas partes acordaron continuar las conversaciones con el fin de concluir pronto un acuerdo comercial beneficioso para ambas partes.

Las negociaciones entre ambos países comenzaron en febrero de 2025, con el objetivo de llegar a un acuerdo para duplicar el comercio bilateral hasta US$500.000 millones en 2030.

Las dos partes han celebrado cinco rondas de conversaciones comerciales, la sexta aplazada en agosto tras la escalada arancelaria. El alto cargo dijo que ambos países esperan firmar el primer tramo del acuerdo para el próximo mes, como acordaron inicialmente Trump y Modi. (Información de Manoj Kumar; redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de Sudipto Ganguly y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)