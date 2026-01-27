CORREGIDO-India y la UE cierran un acuerdo comercial histórico, según el primer ministro Modi

(Elimina la referencia a la dimensión comercial del acuerdo del primer párrafo, suprime el 5 y aclara que India ⁠es el país más poblado del ⁠mundo, no el que tiene el mayor mercado)

Por Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 27 ene (Reuters) - India y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo comercial histórico, según ⁠dijo el martes ‌el ​primer ministro indio, Narendra Modi, en un momento en que ambas partes tratan de protegerse ​de los volubles lazos con Estados Unidos. Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, ‌el acuerdo allanará el camino para la apertura del vasto ‌y comedido mercado de India, el ​país más poblado del mundo, al libre comercio con la UE de 27 países, su mayor socio comercial.

"Ayer se firmó un gran acuerdo entre la Unión Europea e India", dijo Modi.

"En todo el mundo lo llaman la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo traerá grandes oportunidades para los 1.400 millones de habitantes de India y los millones de habitantes de Europa", dijo.

Se espera que Modi y la presidenta ⁠de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hagan un anuncio conjunto en una cumbre India-UE en Nueva Delhi, ​junto con los detalles del acuerdo, el martes.

El comercio entre India y la UE ascendió a 136.500 millones de dólares en el año fiscal hasta marzo de 2025.

El acuerdo llega días después de que la UE firmara un pacto fundamental con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del año pasado con Indonesia, México y Suiza.

En el mismo periodo, Nueva Delhi ⁠cerró pactos con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La oleada de acuerdos pone de relieve los ​esfuerzos mundiales para protegerse de Estados Unidos, en un momento en que el intento del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a los países europeos ponen a prueba las antiguas alianzas entre ‍las naciones occidentales.

Trump ha impuesto un arancel del 50% a los productos procedentes de India, y el año pasado fracasó un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos tras una ruptura de la comunicación entre ambos Gobiernos.

La firma formal del acuerdo entre India y la UE tendrá lugar después de un examen jurídico ​que se espera que dure entre cinco y seis meses, según ha declarado un responsable del Gobierno indio al tanto del asunto.

"Esperamos que el acuerdo se aplique en el plazo de un año", añadió el responsable. (Información de Shivangi ‍Acharya y Manoj Kumar; edición de Raju Gopalakrishnan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)