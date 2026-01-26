India y la UE cierran un acuerdo de libre comercio

India y la Unión Europea (UE) cerraron un acuerdo de libre comercio calificado de "histórico" y lo anunciarán oficialmente el martes, informó el lunes un alto cargo del Ministerio de Comercio indio.

"Las negociaciones entre los responsables han concluido y ambas partes están preparadas para anunciar el cierre de las conversaciones sobre el tratado de libre comercio el 27 de enero", declaró a AFP el secretario del ministerio, Rajesh Agrawal.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y su homóloga al frente de la Comisión, Ursula von der Leyen, se reunirán el martes en Nueva Delhi con el primer ministro Narendra Modi, coincidiendo con la 16ª cumbre UE-India.

Ambas partes llevan más de veinte años negociando este acuerdo comercial, cuya conclusión se ha visto acelerada por la guerra de aranceles emprendida por el presidente estadounidense Donald Trump y por la competencia china.

India, que debe convertirse en la cuarta economía del mundo este año, y la UE intercambiaron en 2024 mercancías por valor de 120.000 millones de euros (142.00 millones de dólares, un aumento de casi el 90 % en diez años) y servicios por 60.000 millones de euros (71.000 millones de dólares), según estadísticas europeas.