India y la UE concluyen las negociaciones para un acuerdo comercial histórico

Por Shivangi Acharya

26 ene (Reuters) - India y la Unión Europea han concluido las negociaciones sobre un acuerdo comercial largamente codiciado que se anunciará el martes, dijo el lunes el ⁠secretario de Comercio del país sudasiático, un ⁠tratado que ambas partes calificaron de histórico en un momento en que se enfrentan a las tensas relaciones con Estados Unidos.

El acuerdo allana el camino para el libre comercio de mercancías entre el bloque ⁠de 27 ‌países europeos ​e India, que juntos representan una cuarta parte del producto interior bruto mundial y un mercado de 2.000 millones de ​consumidores.

"Será un acuerdo equilibrado y con visión de futuro para una mejor integración económica con la UE. El ‌acuerdo impulsará el comercio y la inversión entre ambas partes", dijo ‌el secretario de Comercio indio, Rajesh Agrawal.

El comercio entre ​ambas partes ascendió a 136.500 millones de dólares en el ejercicio fiscal hasta marzo de 2025.

RÁFAGA DE ACUERDOS COMERCIALES

La firma formal del acuerdo tendrá lugar después de un examen jurídico que durará entre cinco y seis meses, según un responsable indio al tanto del asunto.

"Esperamos que el acuerdo se aplique en el plazo de un año", añadió el responsable.

El acuerdo llega días después de que la UE firmara un pacto fundamental con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del año pasado con Indonesia, México y Suiza.

Durante el mismo periodo, Nueva Delhi ⁠cerró acuerdos con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La oleada de acuerdos pone de relieve los esfuerzos mundiales para protegerse de Estados Unidos, en un ​momento en que el intento del presidente Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a los países europeos ponen a prueba las antiguas alianzas entre los países occidentales.

Tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes, el acuerdo permitirá a India abrir su vasto y vigilado mercado, el mayor del mundo, al libre comercio con la UE, su mayor socio comercial.

CONVERSACIONES ACELERADAS ACORDADAS EL AÑO PASADO

India y la UE se esforzaron por cerrar el acuerdo después de que el primer ministro, Narendra Modi, y la ⁠presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaran acelerar las negociaciones el año pasado.

Las conversaciones a dos bandas, relanzadas ​en 2022 tras nueve años de parón, cobraron impulso después de que Trump impusiera aranceles a la importación a varios socios comerciales, incluido un arancel del 50% a los productos procedentes de India.

Un acuerdo comercial entre India y Estados Unidos fracasó el año pasado tras una ruptura de la comunicación ‍entre sus dos Gobiernos.

Tanto la UE como India se habían enzarzado en concesiones mutuas de última hora sobre el comercio de automóviles y acero, entre los últimos puntos de discordia.

La UE pretendía que India redujera drásticamente los derechos de importación de sus automóviles, que pueden superar el 100%, mientras que India, gran productora de acero, presionaba a la UE para que redujera las restricciones comerciales a sus exportaciones siderúrgicas.

Reuters informó el domingo ​de que India planeaba reducir al 40% los aranceles sobre los automóviles importados de la UE, que podían llegar al 110%, como parte del acuerdo.

Las negociaciones excluyeron algunos productos agrícolas y lácteos sensibles, ya que Nueva Delhi mantiene la necesidad de proteger a millones de agricultores de subsistencia. (Información de Shivangi Acharya ‍y Kanjyik Ghosh; edición de Clarence Fernandez, Alexandra Hudson y Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)