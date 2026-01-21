India y la UE están cerca de cerrar un acuerdo comercial y de defensa, dice ministro español

Por Victoria Waldersee

NUEVA DELHI, 21 ene (Reuters) -

s probable que en los ⁠próximos días se cierre ⁠un acuerdo comercial entre India y la Unión Europea

Todo avanza perfectamenteo se espera ningún obstáculo, según dijo Albares tras mantener reuniones bilaterales ⁠con ‌el ministro ​de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y el presidente, Droupadi Murmu, en Delhi.

"Tenemos ​que dejar claro al mundo entero que creemos en el libre comercio ‌y que disponemos de los instrumentos de ‌disuasión para protegernos de cualquier coacción ​económica", dijo Albares.

Se espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegue a India el domingo por la noche para ultimar los puntos conflictivos, principalmente las tasas sobre el carbono y los derechos de importación para sectores clave como el automóvil y el acero, antes de la cumbre UE-India del 27 de enero.

Von der Leyen ha ⁠dicho que el acuerdo crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi ​una cuarta parte del PIB mundial.

El comercio de mercancías entre la UE e India ha aumentado casi un 90% en la última década, según datos de la UE, y se valorará en 120.000 millones de euros (140.470 millones de dólares) en 2024.

ESTRECHAMIENTO DE LOS LAZOS EN DEFENSA

Dirigiéndose a la delegación española el miércoles, el ministro de ⁠Asuntos Exteriores indio, Jaishankar, dijo que veía un "potencial considerable" para establecer más asociaciones económicas ​entre ambos países, y destacó el compromiso conjunto de crear capacidades de fabricación resistentes en el ámbito de la defensa.

La empresa conjunta entre Airbus y el conglomerado indio Tata Group para ‍construir aviones C-295 en India es un ejemplo del tipo de relación comercial que debería repetirse, añadió Albares.

Se espera que el primer avión Airbus fabricado en India, producido en una instalación conjunta con el conglomerado indio Tata Group en el estado occidental de Gujarat, salga de ​las líneas de producción antes de septiembre de 2026, dijo Jaishankar, un poco antes de lo previsto.

(1 dólar = 0,8543 euros)

(Información de Victoria Waldersee; redacción de Shilpa Jamkhandikar; edición de YP Rajesh, Bernadette Baum ‍y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska y María Bayarri Cárdenas)