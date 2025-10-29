India y la UE necesitan más reuniones sobre acero, automóviles y carbono para un acuerdo comercial

Por Manoj Kumar

NUEVA DELHI, 29 oct (Reuters) -

India y la Unión Europea acordaron que los asuntos relacionados con el acero, los automóviles, los impuestos sobre el carbono y otras regulaciones de la UE requieren más discusiones por lo delicado de los temas, dijo Nueva Delhi en un comunicado el miércoles.

El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, mantuvo conversaciones con el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, en Bruselas durante su visita del 26 al 28 de octubre, mientras ambas partes continuaban esforzándose por finalizar un acuerdo de libre comercio (ALC) pendiente desde hace tiempo, según el comunicado.

Las dos partes reafirmaron su objetivo común de concluir el ALC antes de finales de 2025, siguiendo las indicaciones del primer ministro Narendra Modi y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a principios de este año.

Las negociaciones, relanzadas en 2022, se han acelerado desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Bruselas acelerando los pactos comerciales con México y los países sudamericanos del Mercosur e intensificando las conversaciones con India, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.

"Estamos trabajando para lograr un acuerdo equilibrado y equitativo que promueva marcos comerciales transparentes y predecibles", dijo Goyal, quien añadió que las discusiones fueron "productivas y significativas".

La UE es el mayor socio comercial de India en bienes, con un comercio bilateral que alcanzó los US$137.500 millones en el año fiscal 2023/24, un aumento de casi el 90% en la última década.

Ambas partes exploraron "" sobre asuntos pendientes y acordaron finalizar las líneas arancelarias industriales no delicadas.

India también reiteró la necesidad de un trato preferencial para los sectores con gran intensidad de mano de obra, como el textil y el cuero, al tiempo que expresó su preocupación por la tasa sobre el carbono de la UE, conocida como mecanismo de ajuste en frontera, y las nuevas medidas reguladoras.

Sefcovic dijo que las conversaciones reflejaban la "profunda confianza política" entre India y la UE y que ambas partes estaban "comprometidas a encontrar soluciones justas que refuercen el comercio y la seguridad económica".

Para avanzar en las conversaciones, un equipo técnico de la Dirección General de Comercio de la UE visitará India la próxima semana para trabajar en las posibles soluciones identificadas durante las reuniones de Bruselas, según el comunicado.

(Información de Tanvi Mehta; edición de Sudipto Ganguly y Christian Schmollinger; edición en español de María Bayarri Cárdenas)