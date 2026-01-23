India y la UE podrían anunciar el martes la conclusión de las negociaciones comerciales

Por Manoj Kumar y Shivangi Acharya

NUEVA DELHI, 23 ene (Reuters) -

Se espera que India y la Unión Europea anuncien el martes la conclusión de ⁠las prolongadas negociaciones para un ⁠pacto de libre comercio, que abriría el camino a la reducción de aranceles sobre los automóviles y el vino europeos y a la ampliación del mercado para la ⁠electrónica, los ‌textiles y ​los productos químicos indios, dijeron dos fuentes gubernamentales indias y de la UE.

El anuncio podría tener lugar ​tras la reunión del primer ministro indio, Narendra Modi, con el presidente del Consejo Europeo, ‌António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula ‌von der Leyen, que copresidirán una ​cumbre India-UE durante su visita a India del 25 al 28 de enero, dijo una de las fuentes gubernamentales indias.

Si se finaliza y ratifica por el Parlamento Europeo, un proceso que podría llevar al menos un año, el pacto comercial impulsaría las exportaciones indias, como las de textiles y joyas, dijo la fuente. Las negociaciones se relanzaron en 2022 tras una pausa de nueve años, y cobraron impulso el año pasado en un contexto de creciente tensión ⁠comercial.

En agosto, el presidente sobre las importaciones indias hasta el 50%, entre los más altos del mundo.

El martes, en el ​Foro Económico Mundial de Davos, on der Leyen dio señales de progreso, afirmando que , pero reconoció que aún queda trabajo por hacer.

El acuerdo llega días después de que la UE firmara un pacto fundamental con el bloque sudamericano Mercosur, tras los acuerdos del año pasado con Indonesia, México y Suiza.

En el mismo periodo, Nueva Delhi cerró pactos con Reino Unido, Nueva Zelanda y Omán.

La avalancha de acuerdos pone ⁠de relieve los esfuerzos mundiales para protegerse de Estados Unidos, en un momento en que el intento de ​Trump de apoderarse de Groenlandia y las amenazas arancelarias a los países europeos ponen a prueba las antiguas alianzas entre los países occidentales.

El comercio bilateral entre India y la UE ascendió a 136.500 millones de dólares en el año ‍fiscal 202425 que finalizó en marzo, lo que convierte al bloque de 27 países en uno de los mayores socios comerciales de India.

"Los negociadores siguen tratando de salvar las diferencias en varios temas sensibles, incluida la reticencia de India a recortar drásticamente los aranceles sobre las importaciones de automóviles", dijo una fuente gubernamental de la UE.

Las fuentes gubernamentales ​de y la UE no quisieron ser identificadas, ya que el asunto aún no es público. El Ministerio de Comercio indio no respondió inmediatamente a un correo electrónico en el que se le pedían comentarios.

(Información de Manoj Kumar y Shivangi Acharya; Información adicional ‍de Philip Blenkinsop en Bruselas; edición de Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)