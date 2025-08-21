India y Rusia acuerdan impulsar lazos comerciales tras reunión de ministros de Exteriores en Moscú

MOSCÚ, 21 ago (Reuters) - India y Rusia acordaron el jueves impulsar sus lazos comerciales durante la reunión de sus ministros de Relaciones Exteriores en Moscú, dando pocos indicios de que los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Nueva Delhi por comprar crudo ruso vayan a perturbar su relación.

Los productos indios se enfrentan a aranceles estadounidenses adicionales de hasta el 50%, entre los más altos impuestos por Washington, debido al aumento de las compras de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi.

Los países occidentales que boicotean el crudo ruso afirman que las compras indias contribuyen a financiar la guerra de Moscú en Ucrania. No obstante, Nueva Delhi afirma que sus compras son transacciones puramente comerciales y acusa a Estados Unidos y a la Unión Europea de doble rasero, señalando que ellos mismos mantienen un comercio significativo con Moscú.

"Tenemos buenos resultados en la cooperación en el sector de los hidrocarburos, en el suministro de petróleo ruso al mercado indio. Y tenemos un interés mutuo en llevar a cabo proyectos conjuntos para la extracción de recursos energéticos, incluso en la Federación Rusa: en el Lejano Oriente y en la plataforma ártica", declaró el canciller ruso, Sergei Lavrov, en una rueda de prensa junto a su par indio, Subrahmanyam Jaishankar.

Por su parte, Jaishankar afirmó que las relaciones entre ambos países han sido de las más estables entre las principales naciones del mundo desde la Segunda Guerra Mundial, refiriéndose a una estrecha amistad que se remonta a los tiempos de la Unión Soviética.

Los dos países reafirmaron su ambición de expandir el comercio bilateral, incluyendo el aumento de las exportaciones de India a Rusia, dijo Jaishankar, según un comunicado de su ministerio.

"Esto (la expansión del comercio) requiere abordar con rapidez las barreras no arancelarias y los impedimentos regulatorios", dijo Jaishankar. "Aumentar las exportaciones indias a Rusia en sectores como el farmacéutico, el agrícola y el textil ayudará sin duda a corregir el desequilibrio actual".

Rusia pudo desviar sus exportaciones de petróleo, una importante fuente de ingresos estatales, lejos de Europa y principalmente a China e India después de que Occidente impusiera sanciones a Moscú por su conflicto en Ucrania. Nueva Delhi y Pekín son los mayores compradores de petróleo ruso.

(Reporte de Dmitry Antonov y CK Nayak; escrito por Lucy Papachristou; editado en español por Carlos Serrano)