India ya redujo el petróleo ruso en un 50% tras conversar con EE.UU., según la Casa Blanca

Por Jarrett Renshaw y Nidhi Verma

WASHINGTON/NUEVA DELHI, 17 oct (Reuters) -

Estados Unidos e India han mantenido fructíferas conversaciones comerciales y las refinerías indias ya están reduciendo las importaciones de petróleo ruso en un 50%, según dijo el jueves a Reuters un responsable de la Casa Blanca.

Sin embargo, fuentes indias dijeron que el recorte aún no era visible, aunque podría reflejarse en las cifras de importación de diciembre o enero. Las refinerías ya habían hecho pedidos para la carga de noviembre que incluían también algunos cargamentos para la llegada de diciembre, dijeron las fuentes.

El Gobierno indio aún no ha informado a las refinerías de la petición de reducir las importaciones rusas, añadieron.

El Ministerio de Petróleo de India y todas las refinerías indias que compran petróleo ruso no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios. (Información de Jarrett Renshaw y Nidhi Verma; edición de Chris Reese y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)