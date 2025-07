India/Birmania.- Un grupo separatista de Assam denuncia un ataque del Ejército indio con 19 muertos en suelo birmano

MADRID, 13 Jul. 2025 (Europa Press) - El Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente (ULFA-I, por sus siglas en inglés) ha acusado este domingo a India de un ataque con drones en el que han muerto 19 de sus miembros --incluidos dos altos mandos-- y otros 19 han resultado heridos en una base del grupo en territorio de Birmania. India ha desmentido cualquier implicación. El ULFA-I acusa a las "fuerzas de ocupación coloniales" de un ataque con un misil durante una ceremonia funeraria por otro dirigente del grupo, Nayan Asom, muerto en un ataque anterior de otro dron de las "fuerzas ocupantes", según el comunicado difundido por el grupo. Entre los fallecidos en el ataque sobre el funeral están el general de brigada Ganesh Asom y el coronel Pradip Asom. Además, asegura que entre los heridos hay varios civiles. "Las fuerzas de ocupación siguen atacando esta zona empleando aviones de combate. Queremos asegurarle al pueblo indígena de Assam que vamos a vengar este brutal ataque perpetrado por el país colonial", ha advertido. El ministro jefe de Assam, Himanta Biswa Sarma, ha asegurado que no han realizado ninguna acción armada en territorio birmano. "La Policía de Assam no está implicada. No ha habido ningún ataque fuera del suelo de Assam. Las fuerzas de seguridad suelen emitir comunicados cuando se producen este tipo de incidentes y por ahora no han publicado ninguno", ha argumentado. El Ejército indio ha negado igualmente que haya atacado con drones al ULFA-I en Birmania. "No hay información de tal operación en el Ejército indio", ha apuntado el teniente coronel indio Mahendra Rawat, citado por la cadena de televisión india NDTV. El ULFA-I es el único grupo separatista de Assam que continúa activo y que no ha firmado ningún acuerdo de paz ni desmovilización con el Gobierno indio. Exige abordar la soberanía de Assam como paso previo a cualquier negociación.