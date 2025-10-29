India/China.- India y China acuerdan "mantener la paz y la estabilidad" en la frontera a pesar de las disputas

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de India y China han acordado este miércoles "mantener la paz y la estabilidad" en la frontera a pesar de las disputas entre las partes y adherirse al pacto alcanzado hace un año y que establece las actividades de patrullaje en la zona del valle del río Galwan para evitar escaramuzas y confrontaciones. El Ministerio de Exteriores de India ha indicado en un comunicado que las partes han mantenido recientemente "conversaciones amistosas y cordiales" en el paso fronterizo de Moldo-Chushul, si bien no han logrado avances en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto por el control de varias zonas situadas en el Himalaya occidental. Asimismo, ha indicado que han abogado por seguir utilizando los mecanismos existentes para "resolver cualquier problema territorial a lo largo de la frontera y mantener así la estabilidad". No obstante, las autoridades de ambos países no han logrado avances en relación con las cuestiones que afectan a la zona en disputa de Ladaj, situada en territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, en la frontera con China. Las tensiones entre China e India giran, precisamente, en torno al territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado indio de Arunachal Pradesh (noreste), que China considera parte del Tíbet. La Línea de Control Actual (LAC), que sustituye la frontera entre los dos países en esa región, pasa por Ladaj. India, por su parte, reclama el territorio de Aksai Chin, controlado por Pekín.

LA NACION India

China

China Frontera