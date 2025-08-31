India/China.- India y China reanudarán sus vuelos directos después de más de cinco años

MADRID, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha anunciado este domingo que India y China reanudarán los vuelos directos entre ambos países después de más de cinco años, y se ha comprometido a trabajar con el presidente chino, Xi Jinping, para reconstruir sus lazos políticos en torno a "la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad".

Así lo ha comunicado el propio primer ministro en declaraciones tras un encuentro con Xi al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai, en Tianjin, fruto de la primera visita del representante indio a China en siete años.

Modi, que ha abordado la reanudación en sus primeras intervenciones, aun sin especificar la fecha exacta para la reactivación del tráfico aéreo entre India y China, ha valorado también muy positivamente "los avances logrados en diversos frentes para la paz y las relaciones tras la retirada de los puestos fronterizos", según declaraciones recogidas por el diario indio 'Times of India'.

Los rumores sobre que India y China se preparan para reanudar los vuelos directos estaban ya en el aire desde mediados de este mes de agosto, pues todo parecía apuntar que tan pronto como el próximo mes de septiembre, después de suspenderse por la pandemia de Covid-19 y no restablecerse la conexión aérea posteriormente debido a tensiones en las relaciones diplomáticas entre ambos países.