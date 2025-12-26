India/EEUU.- La tecnológica india Coforge comprará la estadounidense Encora por US$1.998 millones

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La tecnológica india Coforge ha alcanzado un acuerdo definitivo para comprar la firma de IA estadounidense Encora por unos US$2.350 millones (1.998 millones de euros), lo que le permitirá hacerse con sus activos de IA, computación en la nube y datos. Según la nota de prensa publicada este viernes, la operación se efectuará a través de una asignación de acciones, por lo que los actuales propietarios de Encora, como Advent o Warburg Pincus, acabarán poseyendo el 20% del capital social de Coforge. "La nueva compañía, valorada en US$2.500 millones (2.125 millones de euros) y con un núcleo empresarial de US$2.000 millones (1.700 millones de euros) dedicado a servicios de ingeniería, datos y nube basados en IA, creará la referencia para convertir en realidad la promesa de la IA para las empresas", ha afirmado el consejero delegado y director ejecutivo de Coforge, Sudhir Singh. "La inversión de Coforge en Encora es prueba de la filosofía de Advent de invertir en empresas prometedoras, trabajar con equipos directivos de talento y convertir estas firmas en líderes del sector", ha afirmado el socio gerente de Advent, Shweta Jalan.