Indian Immigration Services sugiere que la India es un destino ideal para el turismo de bienestar

La India se ha convertido recientemente en un popular destino turístico para los viajeros gracias a los impresionantes paisajes que ofrece. Además de los viajes de aventura y los viajes culturales, el turismo de bienestar en la India ha surgido como un segmento turístico importante y en rápida expansión.

El crecimiento del turismo de bienestar en la India

En 2020, la India se situó en el puesto 12 de los 20 mayores mercados de turismo de bienestar del mundo, con más de 48,2 millones de viajes de bienestar. Aprovechando este interés de los viajeros, la India ofrece una gran variedad de retiros y resorts de bienestar para los turistas, así como condiciones ventajosas para obtener los visados para este país.

Muchos viajeros pueden tener una percepci√≥n err√≥nea sobre la diferencia entre el turismo de bienestar y el turismo m√©dico. El turismo m√©dico consiste en viajar a un lugar diferente para recibir tratamientos m√©dicos espec√≠ficos, mientras que el turismo de bienestar se asocia a la b√ļsqueda de mantener o mejorar el bienestar de los viajeros.

En concreto, cada vez m√°s personas eligen el turismo de salud y bienestar en la India para recargar las pilas y revitalizarse tras la pandemia.

Lauren Jane, una viajera estadounidense que pasó unas vacaciones de bienestar en el Ananda in the Himalayas Resort, en la India, comenta: "Las actividades aquí me ayudan a reequilibrarme y a aliviar el estrés tras la pandemia, mientras que la saludable cocina orgánica mantiene mi salud durante el viaje. Volveré para experimentar más destinos de turismo de bienestar en la India ".

Tipos de turismo de bienestar en la India m√°s habituales y documentos de entrada correspondientes

La India se centra en promover el turismo de bienestar en tres sectores clave: meditación, yoga y terapias de masaje.

Una de las actividades más populares en un viaje de bienestar en la India es la meditación. Los viajeros participarán en actividades de meditación en un espacio natural de plantas, agua y nubes. La meditación es una buena manera de que los turistas restablezcan sus cuerpos y disfruten de los momentos de relajación en sus almas.

Conocida como la cuna del yoga, la India promueve la cronstrucción de retiros de bienestar adecuados para la práctica del yoga. La mayoría de los retiros se instalan cerca de la naturaleza, rodeados de exuberantes bosques verdes, proporcionando a los turistas espacios tranquilos para practicar esta actividad.

El masaje ayurv√©dico es √ļnico en muchos retiros de bienestar de la India, y aporta experiencias relajantes y tranquilizadoras a los turistas. Esta terapia de masaje utiliza aceites, hierbas y productos naturales para ayudar a los turistas a aliviar el estr√©s emocional y rejuvenecer su mente y su alma.

"Para disfrutar de los viajes de bienestar en la India, los viajeros sólo tienen que preparar un pasaporte válido para solicitar un visado para la India ", comenta la Sra. Kim, directora de relaciones de la organización Indian Immigration Services.

Consejos √ļtiles para los turistas de Indian Immigration Service

Para tener un viaje agradable a la India, los viajeros deben obtener un visado de antemano. "Para elegir un socio fiable para hacer un visado electr√≥nico (eVisa), los viajeros deben tener en cuenta factores como las tasas, el tiempo de tramitaci√≥n y la profesionalidad del personal", se√Īala tambi√©n la Sra. Kim.

En lugar de visitar la embajada para solicitar un visado para la India, los viajeros extranjeros pueden obtener un eVisa en el sitio web de Indian Immigration Services. Como solicitante, los viajeros deben cumplir los requisitos de visado para que se les conceda un eVisa para turistas para la India.

India Immigration Services facilita a los viajeros la solicitud de un visado para la India online con unas tasas razonables. Hemos ayudado a más de 25 000 clientes en todo el mundo a realizar eVisas a la India. Además, también ofrecemos un seguro de viaje para ayudar a nuestros clientes a cubrir el coste de los tratamientos médicos durante el viaje.

Ya no hay que pasar por un complicado proceso para obtener un visado para entrar en la India, los viajeros ya pueden disfrutar ahora de un viaje de bienestar memorable en este fascinante país con India Immigration Services.

