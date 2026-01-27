Indian Oil aumentará compras de crudo brasileño por ralentización de importaciones rusas, dice ejecutivo

GOA SUR, India, 27 ene (Reuters) - Indian Oil Corp , la mayor refinería del ⁠país, se comprometió a ⁠comprar más crudo brasileño en el año fiscal que comienza en abril, después de reducir las importaciones ⁠de petróleo ‌ruso, ​dijo el martes un ejecutivo de la compañía.

IOC planea comprar ​al menos 24 millones de barriles de crudo brasileño entre ‌abril de 2026 y marzo ‌de 2027, frente a ​los 18 millones de barriles del año anterior, dijo el ejecutivo a la prensa al margen de la conferencia Indian Energy Week.

La refinería, que recientemente ha comprado sus primeros cargamentos de crudo de Colombia y Ecuador, planea comprar el 50% de su crudo a través de ⁠contratos a plazo en el próximo año fiscal, dijo, pero pidió el anonimato ​debido a la política de la empresa.

India se convirtió en el principal comprador de crudo ruso con descuento tras la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022, pero las dificultades que plantean las sanciones occidentales han llevado a las refinerías ⁠indias a aumentar sus importaciones de otras fuentes, incluido Oriente Medio.

Las refinerías ​indias están considerando la importación de crudo venezolano, que están ofreciendo Vitol y Trafigura en el marco de una venta ordenada por Estados ‍Unidos.

El ejecutivo de IOC dijo que los comerciantes están ofreciendo crudo venezolano con un descuento de entre 4 y 5 dólares por barril respecto a las cotizaciones de Dubái, lo que resulta poco atractivo, ya que ​los refinadores buscan descuentos mayores, de entre 7 y 8 dólares, similares a las ofertas de crudo ruso. (Reporte de Nidhi Verma; Redacción de Florence Tan; ‍Edición de Sherry Jacob-Phillips; Editado en Español por Ricardo Figueroa)