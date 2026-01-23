Indian Oil compra petróleo de Angola, Brasil y EAU para sustituir al crudo ruso, dicen fuentes

Por Nidhi Verma y Siyi Liu

NUEVA DELHI/SINGAPUR, 23 ene (Reuters) - Indian Oil Corp , la principal ⁠refinería del país, compró ⁠7 millones de barriles de petróleo, incluidos los de la brasileña Petrobras, para cargar en marzo en sustitución del petróleo ⁠ruso, informaron dos ‌fuentes ​comerciales familiarizadas con el asunto.

Las refinerías indias están recalibrando sus estrategias para ​alejarse de su principal proveedor, Rusia, y aumentar las importaciones de ‌Oriente Medio, una medida que podría ayudar ‌a Nueva Delhi a cerrar ​un acuerdo comercial con Estados Unidos para reducir los aranceles.

La refinería compró 1 millón de barriles de Murban de Abu Dabi a Shell y 2 millones de barriles de Upper Zakum a Mercuria, según las fuentes. IOC también adquirió 1 millón de barriles cada uno de Hungo y Clove de Angola a Exxon, añadieron.

IOC ⁠también compró 2 millones de barriles de petróleo Buzios de Brasil a Petrobras en virtud ​de su contrato opcional que proporciona flexibilidad para llegar a un acuerdo en condiciones mutuamente acordadas, dijeron las fuentes.

Los detalles de los precios no estaban disponibles de inmediato.

Los compradores y vendedores de petróleo no suelen hacer comentarios sobre este tipo de operaciones debido a los acuerdos de confidencialidad.

Las importaciones indias ⁠de petróleo ruso cayeron en diciembre a su nivel más bajo en dos ​años, mientras que el porcentaje de importaciones procedentes de países de la OPEP alcanzó su nivel más alto en 11 meses, según datos comerciales.

India se convirtió en el ‍mayor comprador de crudo ruso con descuento tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, pero las refinerías del país redujeron sus compras de petróleo ruso tras el endurecimiento de las sanciones occidentales a los principales productores rusos en octubre.

IOC ​compró el mes pasado su primer petróleo colombiano en el marco de un acuerdo de suministro opcional con la petrolera estatal Ecopetrol y, por primera vez, crudo ecuatoriano Oriente. (Reporte de ‍Nidhi Verma y Siyi Liu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)