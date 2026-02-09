Indian Oil y HPCL compran 2 millones de barriles de petróleo venezolano a Trafigura, dicen fuentes

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 9 feb (Reuters) - Las refinerías estatales indias Indian Oil Corp y Hindustan Petroleum Corp han comprado conjuntamente 2 millones de barriles de crudo Merey a Venezuela para su entrega en la segunda quincena de abril, según dos fuentes comerciales conocedoras del acuerdo.

El crudo se transportará en un único buque petrolero de gran tamaño, con IOC adquiriendo alrededor de 1,5 millones de barriles y HPCL alrededor de 500.000 barriles, y está previsto que llegue a la costa este de la India, según las fuentes, que añadieron que el vendedor era Trafigura.

La compra pone de relieve el esfuerzo de las refinerías indias por diversificar sus importaciones para sustituir en parte el petróleo ruso, que están evitando para ayudar a Nueva Delhi a cerrar un acuerdo comercial con Washington.

La compra de petróleo venezolano es la primera de HPCL, mientras que IOC, la principal refinería del país, ya había comprado petróleo venezolano en 2024, según datos recopilados por Reuters.

Las empresas indias no hacen comentarios sobre las licitaciones al contado debido a los acuerdos de confidencialidad. Trafigura se negó a hacer comentarios.

HPCL dijo en enero que estaba buscando petróleo venezolano para procesarlo en su refinería de 300.000 barriles diarios en Visakhapatnam, en el estado sudoriental de Andhra Pradesh, que recientemente se modernizó para procesar petróleo pesado. IOC procesaba anteriormente Merey en su refinería de Paradip, en el estado oriental de Odisha.

El precio del Merey se fija en función del índice de referencia de Dubái y refleja tarifas similares a las que Reliance Industries compró petróleo venezolano al comerciante Vitol, según una de las dos fuentes comerciales, que hablaron bajo condición de anonimato.

Reliance, operadora del complejo de refinería más grande del mundo, compró 2 millones de barriles de petróleo venezolano para su entrega en abril a Vitol con un descuento de entre US$6,50 y US$7 por barril respecto al ICE Brent, informaron anteriormente fuentes a Reuters.

Vitol y Trafigura obtuvieron licencias estadounidenses para vender petróleo venezolano tras la operación militar estadounidense del mes pasado para capturar al presidente Nicolás Maduro.

Las refinerías de petróleo de la costa del Golfo de Estados Unidos están luchando por absorber el rápido aumento de los envíos venezolanos, lo que deja algunos volúmenes sin vender, según los comerciantes y los datos de transporte.

Estados Unidos y la India se han acercado a un pacto comercial y han anunciado un marco para un acuerdo que esperan concluir en marzo y que reduciría los aranceles y profundizaría la cooperación económica.

Aunque la declaración de Estados Unidos y la India sobre el marco comercial no mencionaba el petróleo ruso, el presidente Trump rescindió sus aranceles del 25% sobre los productos indios, impuestos por las compras de petróleo ruso, porque, según dijo, Nueva Delhi se había "comprometido a dejar de importar, directa o indirectamente", petróleo ruso.

Nueva Delhi no ha anunciado oficialmente planes para detener las importaciones de petróleo ruso. (Reporte de Nidhi Verma; edición de Clarence Fernandez y Christian Schmollinger; Editado en Español por Ricardo Figueroa)