Indian Wells: jornada agridulce para Italia

Cobolli, decimoquinto del ranking y flamante campeón en Acapulco, cantó victoria en el estreno al superar al serbio Miomir Kecmanovic por 3-6, 6-3 y 6-4 y enfrentará ahora por el pasaje a octavos de final al vencedor del duelo entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Jenson Brooksby por la misma llave por la que avanzó el alemán Alexander Zverev.

El tenista teutón, cuarto del escalafón, eliminó con parciales de 6-3 y 6-4 al italiano Matteo Berrettini en una hora y 11 minutos y enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima, vencedor por 6-3 y 6-4 del argentino Camilo Ugo Carabelli.

Fue en una jornada que marcó también el adiós de Musetti, quinto del ranking, que cayó por 7-5 y 6-1 ante el húngaro Marton Fucsovics, próximo rival del francés Arthur Fils, que despachó por 6-2 y 6-3 al croata Dino Prizmic.

Ya se habían despedido de Indian Wells, más temprano, los también italianos Arnaldi y Maestrelli, superados por el estadounidense Mackenzie McDonald por 6-0 y 6-1 y por el australiano Rinky Hijikata con parciales de 7-6 (7/5) y 6-4.

Hijikata chocará por el pasaje a tercera con el también "azzurro" Luciano Darderi, vigesimoprimero del escalafón masculino que hará su presentación en el torneo.

En el WTA 1000, la italiana Jasmine Paolini, séptima del ranking femenino, buscaba su pasaje a la tercera ronda ante la austríaca Anastasia Potapova, tras haberse instalado en octavos de final en el torneo de dobles que disputa junto con Sara Errani.

Las campeonas olímpicas en los Juegos de París 2024 superaron a la dupla conformada por la rumana Jaqueline Cristian y la danesa Clara Tauson por 6-2 y 7-6 (8/6) y esperan por las vencedoras del duelo que animarán la suiza Belinda Bencic y la rumana Sorana Cirstea ante la dupla china conformada por Yifan Xu y Zhaoxuan Yang.

Volviendo al torneo de individuales, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y finalista del torneo en 2023 y 2025, superó a la japonesa Himeno Sakatsume por 6-4 y 6-2 y espera en tercera ronda por la vencedora del choque entre la rumana Jaqueline Cristian y la australiana Maya Joint.

La estadounidense Venus Williams, de 45 años, se despidió en el estreno en el torneo que disputó por primera vez hace tres décadas, al caer por 6-3, 7-6 (7/4) y 6-1 frente a la francesa Diane Parry, que chocará con la también estadounidense Madison Keys en segunda ronda.

Instaladas en esa instancia están la juvenil canadiense Victoria Mboko, décima del ranking, que venció por 6-4 y 7-6 (7/5) a la australiana Kimberly Birrell, y su próxima rival, la rusa Anna Kalinskaya, que superó por 6-4 y 7-6 (7/4) a la turca Zeynep Sonmez.

Por la misma llave, la británica Emma Raducanu se impuso por 6-1 y 6-3 ante la rusa Anastasia Zakharova y aguarda por la vencedora del duelo entre la estadounidense Amanda Anisimova, sexta del escalafón, y la rusa Anna Blinkova. (ANSA).