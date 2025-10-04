India/Pakistán.- Pakistán advierte a India de una "devastación catastrófica" si se retoman las hostilidades

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas Armadas de Pakistán han advertido este sábado a India de que si se retoman los combates entre ambos países podría desencadenarse una "devastación catastrófica" y ha criticado que Nueva Dheli patrocine el terrorismo "en el sur de Asia y más allá".

"Parece que India sufre amnesia y desea el estallido de un nuevo conflicto. Ante las provocativas declaraciones del ministro de Defensa indio y de sus jefes del Ejército y de las Fuerzas Aéreas, les advertimos de que un conflicto podría llevar a una devastación catastrófica", ha avisado el Ejército paquistaní en un comunicado oficial.

Islamabad recuerda en particular la escalada del 7 al 10 de mayo, cuando "India llevó a dos potencias nucleares al borde de una gran guerra".

"India parece haber olvidado los restos de sus aviones de combate y la ira de los proyectiles de largo alcance de Pakistán", ha señalado.

En la próxima escalada "Pakistán no se contendrá" y dará una "respuesta contundente", "rápida, decidida y destructiva".

"Esta vez vamos a romper el mito de la inmunidad geográfica, golpeando los rincones más alejados del territorio indio", ha añadido.

"En cuanto a la frase sobre borrar a Pakistán del mapa, India debe saber que si se produce esa situación, el borrado será mútuo", ha subrayado el Ejército paquistaní en su comunicado.

Islamabad se refiere a las recientes declaraciones de varios altos cargos militares e incluso del ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, quien han advertido a Pakistán de consecuencias si apoyan o patrocinan a grupos terroristas.

"Estas declaraciones irresponsables apuntan a un nuevo intento de generar pretextos para una agresión (...). Durante décadas, India se ha hecho la víctima y ha pintado a Pakistán negativamente mientras fomentaba la violencia y perpetraraba el terrorismo en el sureste de Asia y más allá", ha apuntado Islamabad.

"Esta narrativa ha sido ya suficientemente desmentida y ahora el mundo reconoce a India como la auténtica cara del terrorismo internacional y el epicentro de la inestabilidad regional", ha argüido.

El Ejército paquistaní ya acusó directamente a India de estar detrás de un atentado perpetrado el 21 de mayo contra un autobús escolar en Baluchistán, suceso que se saldó con la muerte de cinco personas, entre ellas tres niños, si bien Nueva Delhi cargó contra Islamabad por estas palabras y se distanció del ataque.

Estos cruces de declaraciones tienen lugar en pleno aumento de la tensión entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira, donde el pasado 22 de abril tuvo lugar un atentado que dejó 26 muertos en la zona de Cachemira bajo control indio.

India afirmó entonces tener pruebas de la implicación de la Inteligencia paquistaní en el ataque, cuya autoría fue reclamada por el grupo islamista Frente de Resistencia, mientras que Islamabad se desvinculó de lo sucedido y criticó las afirmaciones desde Nueva Delhi, con la histórica crisis en Cachemira como telón de fondo.