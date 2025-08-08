LA NACION

India/Rusia.- Modi habla por teléfono con su "amigo" Putin pese a la presión de Trump con los aranceles

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de India, Narendra Modi, han mantenido una conversación telefónica en la que han tratado múltiples temas y con la que se evidencia que el líder indio no se alejará de Moscú y de su "amigo" pese a las medidas de presión adoptadas desde Estados Unidos en forma de aranceles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció esta semana aranceles de hasta el 50% a los productos indios como represalia por la compra de petróleo ruso, lo que convierte al país asiático en uno de los principales damnificados de esta guerra comercial de Washington.

Putin y Modi han mantenido "una conversación muy buena", en palabras del primer ministro indio, que ha "agradecido" de forma especial que el mandatario ruso le haya informado de primera mano de los últimos avances en las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, sin aludir a la potencial reunión presencial con Trump.

"Hemos revisado el progreso de nuestra agencia bilateral y reafirmado el compromiso de profundizar en la alianza estratégica", ha señalado en redes sociales Modi, que espera recibir a Putin en visita oficial este mismo año.

