Índice acciones globales recorta alza, dólar sube tras reporte mercado laboral EEUU

Por Sinéad Carew y Lucy Raitano

NUEVA YORK/LONDRES, 9 sep (Reuters) - El índice bursátil global MSCI redujo sus alzas, mientras que el dólar subía el martes, después de que la revisión anual de las nóminas estadounidenses redujera drásticamente los niveles de empleo hasta marzo.

* El oro, considerado refugio seguro, redujo algunas ganancias tras alcanzar un máximo histórico por tercer día consecutivo.

* El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el martes que la economía probablemente creó 911.000 empleos menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya se estaba estancando antes de los agresivos aranceles a las importaciones del presidente Donald Trump.

* Si bien el informe presentó un panorama menos optimista del mercado laboral estadounidense, los inversores consideraron que consolidó las expectativas de que la Reserva Federal comenzaría a recortar las tasas de interés este mes. Sin embargo, se publicarán datos clave de inflación esta semana, antes de la reunión de la Fed.

* En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones subía un 0,07%, a 45.545,72 puntos; el S&P 500 caía un 0,10%, a 6488,76 puntos; y el Nasdaq Composite cedía un 0,21%, a 21.752,92 puntos.

* El índice MSCI de acciones globales subía un 0,04%, a 959,28 unidades, mientras que el índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 0,01%.

* La incertidumbre en torno al panorama político en varios países ha afectado a los mercados de divisas y bonos en las últimas sesiones. Los mercados europeos restaron importancia a la agitación política francesa tras el colapso del gobierno el lunes, evento que ya estaba descontado en los precios.

* Los inversores también analizaban la dimisión del primer ministro de Japón, la contundente derrota electoral en elecciones locales del partido gobernante del presidente argentino, Javier Milei, y la abrupta sustitución del ministro de Hacienda de Indonesia.

* Tras caer más de un 13% el lunes, el principal índice bursátil argentino, el S&P Merval, recuperaba el martes una parte del terreno perdido, subiendo más de un 2%.

* Las acciones de mercados emergentes avanzaban un 1,04%, a 1295,49 puntos. Más temprano, el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cerró con un alza del 0,93%, a 679,78 puntos, mientras que el Nikkei japonés cayó un 0,42% a 43.459,29 puntos.

* En cuanto a divisas, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas que incluye el yen y el euro, subía un 0,17% a 97,57, mientras que el euro bajaba un 0,24% a US$1,1734.

Frente al yen, el dólar se debilitaba un 0,36% a 146,98 yenes.

* El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años subía 2,8 puntos básicos, al 4,074%, y el del bono a 30 años ganaba 4 puntos básicos, al 4,7302%. La rentabilidad a dos años, que suele fluctuar en consonancia con las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, avanzaba 3,2 puntos básicos, al 3,527%.

* Mientras, el petróleo extendió sus ganancias, subiendo casi US$1, después de que el Ejército israelí anunciara un ataque contra el liderazgo de Hamás en la capital de Qatar, en una escalada del conflicto en la región. El crudo estadounidense trepaba un 1,69%, a US$63,31 por barril, y el Brent repuntaba un 1,61% a US$67,08 por barril.

* El oro continuaba su repunte récord ante las expectativas de un recorte de tasas en Estados Unidos. El oro al contado sumaba un 0,35% a US$3648,59 la onza tras alcanzar un máximo de la sesión de US$3673,95. Los futuros del oro estadounidense ascendían un 0,2% a US$3645,50 la onza.

(Reporte de Sinéad Carew en Nueva York, Rae Wee en Singapur y Lucy Raitano en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)