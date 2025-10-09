Índice confianza del consumidor para Reino Unido se sitúa en 48,3 en octubre - LSEG/Ipsos
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
* El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para Reino Unido cayó a 48,3 en octubre, según un informe difundido el jueves.
* El dato del mes anterior había mostrado un nivel del 49,9.
* El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas.
