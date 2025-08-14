Índice de confianza del consumidor para Alemania se sitúa en 46,9 en agosto - LSEG/Ipsos
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
14 ago (Reuters) -
* El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para Alemania cayó a 46,9 en agosto, según un informe difundido el jueves.
* El dato del mes anterior había mostrado un nivel de 49,4.
* El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas. (Información de Jorge Ollero Castela)
