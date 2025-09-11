Índice de confianza del consumidor para Alemania se sitúa en 47,0 en septiembre - LSEG/Ipsos
- 1 minuto de lectura'
Por Lynx Insight Service
11 sep (Reuters) -
* El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para Alemania subió a 47,0 en septiembre, según un informe difundido el jueves.
* El dato del mes anterior había mostrado un nivel de 46,9.
* El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas. (Información de Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de Alemania
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Los Pumas - Australia: la formación titular para el desquite en Sydney, por el Rugby Championship
- 4
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja