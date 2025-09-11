Índice de confianza del consumidor para Francia se sitúa en 39,9 en septiembre - LSEG/Ipsos

Por Lynx Insight Service

* El índice primario confianza del consumidor (PCSI) de LSEG/Ipsos para Francia subió a 39,9 en septiembre, según un informe difundido el jueves.

* El dato del mes anterior había mostrado un nivel de 39,7.

* El Índice de Sentimiento del Consumidor Primario (PCSI) de LSEG/Ipsos, que se lleva publicando desde 2010, es una encuesta mensual sobre las actitudes de los consumidores respecto al estado actual y futuro de su economía nacional, su situación financiera personal, sus ahorros y su confianza a la hora de realizar inversiones importantes. Las métricas del PCSI comunicadas cada mes para cada uno de los países encuestados consisten en un "Índice Primario" basado en las 10 preguntas que figuran a continuación y en varios "subíndices", cada uno de ellos basado en un subconjunto de estas 10 preguntas.