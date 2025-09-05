Índice de precios al productor en Brasil cae 0,3% en julio por los alimentos: IBGE

5 sep (Reuters) - Los precios al productor en Brasil cayeron un 0,3% en julio bajo la influencia del sector alimentario, marcando la sexta tasa negativa consecutiva, informó el viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La caída, sin embargo, perdió impulso tras la deflación del 1,27% registrada en junio, lo que llevó al Índice de Precios al Productor (IPP) a acumular un avance en 12 meses del 1,36%.

Entre las 24 actividades analizadas, el IBGE señaló que 12 tuvieron caídas de precios en la comparación mensual.

Las mayores influencias en el resultado global de julio fueron ejercidas por la alimentación (-0,33 puntos porcentuales), la metalurgia (-0,11 puntos porcentuales), las industrias extractivas (0,10 puntos porcentuales) y la fabricación de maquinaria y equipos (0,06 puntos porcentuales).

"La influencia más intensa, la del sector alimentario, fue negativa y contribuye a explicar el resultado global de la industria. Excluyendo la alimentación, el conjunto de las demás actividades tuvo una influencia positiva de 0,03 puntos", explicó Murilo Alvim, responsable del IPP.

En términos de variación, destacaron las industrias extractivas (+2,42%), la metalurgia (-1,65%), los productos metálicos (-1,54%) y los perfumes, jabones y productos de limpieza (+1,41%).

El sector de la alimentación cayó un 1,33%, la sexta baja del año, pero también menos intensa que la de junio (-3,42%).

La caída del precio del azúcar, en consonancia con la baja del precio internacional debido en gran parte a un aumento de la oferta en los principales productores como India, Tailandia y Brasil, "provocó que el grupo de fabricación y refinado de azúcar se contrajera un 4,31% en julio y fue la principal influencia en los resultados del sector", explicó Alvim.

También destacó la reducción de los precios del café ante la disminución de los costos de producción, "debido en gran parte al inicio de la recolección de nuevas cosechas en el país, lo que provocó que el grupo de torrefacción y molienda de café presentara la mayor caída del indicador mensual de toda su serie histórica, con un descenso del 6,20% en julio", añadió.

El IPP mide la variación de los precios de los productos en "puerta de fábrica", es decir, sin impuestos ni fletes, de 24 actividades de las industrias extractivas y de transformación.

(Reporte de Camila Moreira. Editado en español por Natalia Ramos)