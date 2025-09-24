Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,7 en septiembre, peor de lo previsto
LA NACION
Por Lynx Insight Service
* El instituto Ifo dijo el miércoles que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,7 en septiembre, peor de lo previsto por el mercado.
* El dato de agosto se había situado en un nivel de 89,0.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 89,3 en septiembre.
* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,7, tras un nivel de 86,4 en agosto, y el índice de expectativas fue de 89,7, tras un 91,6 en agosto.
* Los economistas preveían un nivel de 86,5 para el indicador de condiciones actuales y de 92,0 para el de expectativas.
