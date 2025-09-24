LA NACION

Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,7 en septiembre, peor de lo previsto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,7 en septiembre, peor de lo previsto
Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,7 en septiembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El instituto Ifo dijo el miércoles que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,7 en septiembre, peor de lo previsto por el mercado.

* El dato de agosto se había situado en un nivel de 89,0.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 89,3 en septiembre.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,7, tras un nivel de 86,4 en agosto, y el índice de expectativas fue de 89,7, tras un 91,6 en agosto.

* Los economistas preveían un nivel de 86,5 para el indicador de condiciones actuales y de 92,0 para el de expectativas.

LA NACION
Más leídas
  1. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    1

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  2. Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
    2

    Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina

  3. Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina
    3

    Los siete candidatos para comprar Carrefour Argentina

  4. En España agota sus shows, admira a Gardel y llega a Buenos Aires para homenajear a una grande
    4

    En España agota sus shows, admira a Carlos Gardel y llegará por primera vez a Buenos Aires para homenajear a una grande

Cargando banners ...