Índice IFO de confianza empresarial de Alemania cae a 87,7 en septiembre, peor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El instituto Ifo dijo el miércoles que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 87,7 en septiembre, peor de lo previsto por el mercado.

* El dato de agosto se había situado en un nivel de 89,0.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 89,3 en septiembre.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,7, tras un nivel de 86,4 en agosto, y el índice de expectativas fue de 89,7, tras un 91,6 en agosto.

* Los economistas preveían un nivel de 86,5 para el indicador de condiciones actuales y de 92,0 para el de expectativas.