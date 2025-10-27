Índice IFO de confianza empresarial de Alemania sube a 88,4 en octubre, mejor de lo previsto
Por Lynx Insight Service
* El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 88,4 en octubre, mejor de lo previsto por el mercado.
* El dato de septiembre se había situado en un nivel de 87,7.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,0 en octubre.
* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 85,3, tras un nivel de 85,7 en septiembre, y el índice de expectativas fue de 91,6, tras un 89,7 en septiembre.
* Los economistas preveían un nivel de 86,0 para el indicador de condiciones actuales y de 90,0 para el de expectativas.
