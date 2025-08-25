Índice IFO de confianza empresarial de Alemania sube a 89,0 en agosto, mejor de lo previsto

Por Lynx Insight Service

25 ago (Reuters) -

* El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 89,0 en agosto, mejor de lo previsto por el mercado.

* El dato de julio se había situado en un nivel de 88,6.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,6 en agosto.

* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 86,4, tras un nivel de 86,5 en julio, y el índice de expectativas fue de 91,6, tras un 90,7 en julio.

* Los economistas preveían un nivel de 86,7 para el indicador de condiciones actuales y de 90,3 para el de expectativas. (Información de Paula Villalba)