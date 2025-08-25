Índice IFO de confianza empresarial de Alemania sube a 89,0 en agosto, mejor de lo previsto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Por Lynx Insight Service
25 ago (Reuters) -
* El instituto Ifo dijo el lunes que su índice de confianza empresarial de Alemania se situó en 89,0 en agosto, mejor de lo previsto por el mercado.
* El dato de julio se había situado en un nivel de 88,6.
* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra se situara en 88,6 en agosto.
* El índice de condiciones actuales del Ifo se ubicó en 86,4, tras un nivel de 86,5 en julio, y el índice de expectativas fue de 91,6, tras un 90,7 en julio.
* Los economistas preveían un nivel de 86,7 para el indicador de condiciones actuales y de 90,3 para el de expectativas. (Información de Paula Villalba)
LA NACION
Otras noticias de Alemania
Más leídas
- 1
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 24 de agosto
- 4
Escándalo en la AmeriCup: Argentina cayó ante República Dominicana y los jugadores terminaron a las piñas