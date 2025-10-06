Índice japonés Nikkei sube fuertemente tras elección de Takaichi como líder de partido

El índice japonés Nikkei se disparó más de 4% y el yen se depreció el lunes, luego de que Sanae Takaichi ganara la elección como líder del partido de gobierno.

Takaichi, quien podría convertirse este mes en primera ministra, ha apoyado un aumento en la inversión gubernamental para estimular a la economía japonesa, la cuarta más grande del mundo.

Hacia las 00H15 GMT en la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía 4,24% a 47.710 puntos, mientras que el índice Topix, más amplio, subía 3,01% a 3222 puntos.

Al mismo tiempo, la divisa japonesa, el yen, caía 1,27% a 149,60 por dólar.

Takaichi, una nacionalista radical de 64 años, fue electa el sábado como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y deberá convertirse próximamente en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés.

Takaichi apoya una flexibilización monetaria agresiva y gastos presupuestarios significativos.

Tal política presupuestaria expansiva tiene el potencial de impulsar la actividad económica y respaldar los mercados de acciones, pero también debilitar el yen y retrasar nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (central).

"Takaichi ha sido la candidata más vehemente en apoyar la emisión de deuda para financiar los gastos presupuestarios (...) Parece más inclinada que los demás a reactivar la economía, lo que podría estimular los rendimientos de las acciones y los bonos", comentó Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.

