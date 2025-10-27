Índice japonés Nikkei supera récord alentado por acercamiento EEUU-China

El índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio superó el lunes los 50.000 puntos por primera vez, alentado por la esperanza de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, se reunirán esta semana en Corea del Sur, luego de que sus principales negociadores expresaran optimismo sobre un acuerdo comercial.

Hacia las 00:15 GMT, el Nikkei alcanzaba 50.195 puntos y el nivel más alto que ha registrado. En lo que va del año, el Nikkei ha subido 24%.

A la misma hora, el índice Topix, más amplio, subía 1,48% a 3318 puntos.

Las negociaciones en Malasia entre representantes comerciales de Estados Unidos y China alcanzaron un "consenso preliminar" para resolver las diferencias comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Ese acercamiento, sumado al repunte en el mercado estadounidense la semana pasada, sirvieron de estímulo para los mercados asiáticos.

