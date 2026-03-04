Índice Kospi surcoreano cae más de 12% y la bolsa de Hong Kong cede 3% ante crisis en Oriente Medio

El índice de referencia Kospi de la Bolsa de Seúl cayó este miércoles más de 12% y el parqué de Hong Kong cedió un 3%, en medio de la agitación que reina en los mercados mundiales por la guerra en Oriente Medio.

El Kospi se hundió un 12,6% hasta los 5.065,14 puntos a primera hora de la tarde, lo que lo situó en camino de registrar uno de sus peores días en años.

El índice Hang Seng hongkonés, por su parte, retrocedió un 3,0% hasta alcanzar las 24.984,87 unidades en la sesión matinal, ya que los inversionistas temían que el aumento en los costos del crudo avivara la inflación.