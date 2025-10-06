Índice PMI de construcción de la eurozona cae a 46,0 en septiembre
* El índice PMI de construcción de la eurozona cayó a 46,0 en septiembre, según la encuesta mensual entre empresas del sector elaborada por S&P Global.
* El dato de agosto había mostrado un nivel de 46,7.
* El S&P Global Eurozone Construction PMI es elaborado por S&P Global a partir de las respuestas a cuestionarios enviados a los directivos de compras de unas 650 empresas de construcción de Alemania, Francia, Italia e Irlanda. El panel está estratificado por sector concreto de actividad y tamaño de la plantilla de la empresa, en función de las contribuciones al PBI. Los datos se recogieron por primera vez en enero de 2000.
