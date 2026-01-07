Índice S&P 500 de Wall Street cae, los valores de IA hacen subir al Nasdaq

Por Purvi Agarwal y Nikhil Sharma

7 ene (Reuters) - El S&P 500 cerró en baja el miércoles, arrastrado por JPMorgan, Blackstone y otros valores financieros, mientras que Nvidia y Alphabet impulsaron al Nasdaq al decantarse los inversores por los valores relacionados con la inteligencia artificial.

* La caída del S&P 500 siguió a un récord intradía alcanzado a principios de la sesión.

* Las acciones de las empresas de adquisición de viviendas cayeron después de que el presidente Donald Trump dijera que iba a prohibir a los inversores de Wall Street comprar viviendas unifamiliares, en un intento de reducir los precios.

* Blackstone y Apollo Global Management cayeron, contribuyendo a un descenso del índice financiero S&P 500. American Homes 4 Rent también bajó.

* Nvidia, Microsoft y Alphabet subieron debido a que los inversores volvieron a apostar por los valores de inteligencia artificial tras los recientes temores de que estuvieran sobrevalorados.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 perdió 23,64 puntos, o un 0,34%, a 6.921,18 puntos; mientras que el Nasdaq Composite ganó 39,30 puntos, o un 0,17%, a 23.586,47 unidades. El índice industrial Dow Jones cayó 472,60 puntos, o un 0,96%, a 48.999,39 puntos.

* Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en noviembre tras aumentar ligeramente en octubre, mientras que un informe separado de ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron menos de lo previsto en diciembre.

* Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners, dijo que los inversores podrían mantener la cautela en los próximos días, evitando cualquier apuesta exagerada hasta que se publique el informe clave de nóminas no agrícolas el viernes.

(Reporte de Noel Randewich en San Francisco y Chuck Mikolajczak en Nueva York; reporte adicional de Purvi Agarwal y Nikhil Sharma en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira)