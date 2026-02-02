Índice surcoreano Kospi cae más de 5% entre temor a burbuja de IA

El índice referencial surcoreano Kospi cayó más de 5% el lunes, siguiendo la ola de ventas en los mercados asiáticos, ante la preocupación sobre un auge de las acciones tecnológicas, impulsado por la inteligencia artificial, que desató temores de una burbuja en el sector.

El índice Kospi bajó 5,4% a 7.882,52 puntos en el comercio vespertino, con fuertes pérdidas de los gigantes tecnológicos Samsung (-4%) y SK hynix (-8%).

Igualmente la bolsa de Tokio, también sede de grandes firmas tecnológicas, perdió más de 1%, mientras que la de Taipéi, sede del gigante de los semiconductores TSMC, bajó más de 2%.

Las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington, Manila y Bangkok también operaron en baja.

La de Yakarta se hundió más de 5% luego de que el ponderador estadounidense de índices MSCI pidiera evitar incluir acciones indonesias a sus índices por preocupaciones con ese mercado.

En tanto, los precios del petróleo también cayeron más de 3% por el alivio en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que aplacó los temores de un conflicto en Oriente Medio, una región rica en crudo.