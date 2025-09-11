Índices de Wall Street alcanzan máximos históricos; Tesla y Micron suben

Por Noel Randewich y Purvi Agarwal

11 sep (Reuters) -

Los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos el jueves tras alzas de Tesla y Micron Technology, y luego de que datos de inflación y desempleo de Estados Unidos reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este mes.

* Los precios al consumo en Estados Unidos subieron más de lo previsto en agosto y el incremento anual de la inflación fue el mayor en siete meses.

* Por otra parte, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana finalizada el 6 de septiembre se situaron en 263.000, superando las estimaciones.

* "La inflación no cede (...) Podemos llamarlo estanflación o no, la gente tiene diferentes definiciones. Pero sin duda nos encontramos en un periodo inusual en comparación con los últimos años, ya que el mercado laboral se está ralentizando considerablemente, mientras que la inflación no sigue el mismo camino", dijo Atsi Sheth, director de Crédito de Moody's Ratings.

* Sheth pronosticó que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos la próxima semana, y otros 25 puntos básicos a finales de año.

* La negociación de futuros indica que los operadores están seguros de que la Reserva Federal recortará las tasas al menos 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de la semana que viene, con un 7% de posibilidades de un recorte mayor de 50 puntos básicos.

* Las apuestas siguen a una serie de datos poco alentadores sobre el mercado laboral y de que el miércoles la inflación de los productores se enfriara más de lo esperado.

* Tesla subió y ayudó al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos.

* Micron Technology avanzó después de que Citigroup elevó su precio objetivo para el fabricante de chips de memoria de 150 a 175 dólares. El índice de semiconductores Philadelphia SE subió un 0,9%, alcanzando también un máximo histórico.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 54,70 puntos, o un 0,84%, a 6586,74 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 153,54 puntos, o un 0,70%, a 22.039,60. El Promedio Industrial Dow Jones repuntó 613,97 puntos, o un 1,35%, a 46.104,89. (Reportaje de Purvi Agarwal y Shashwat Chauhan en Bengaluru; Edición de Pooja Desai y Maju Samuel)